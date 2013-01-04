Творец «Звездных войн» собрался под венец на 69-м году жизни

Легенда американской киноиндустрии Джордж Лукас и его подруга, 43-летняя владелица инвестиционной компании Меллоди Хобсон объявили о своей помолвке, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Это второй брак для 68-летнего режиссера. От предыдущего союза с монтажером Марсией Луи Гриффин у него трое детей: Аманда, Кейти и Джетт.

Джордж Лукас — американский кинорежиссер, основатель компании Lucasfilm Ltd, больше всего известен как создатель научно-фантастической саги "Звездные войны", а также персонажа Индианы Джонса. Лукас является одним из наиболее коммерчески успешных режиссеров мира. В октябре минувшего года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney Company.