В Харькове жильцы дома, где произошел взрыв, вселятся назад уже в январе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом во время встречи с жильцами дома сказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Он отметил, что это касается жильцов всех квартир, кроме квартир на 9-м, 10-м, 11-м этажах, которые больше всех пострадали от взрыва и требуют больше времени на восстановление. По словам мэра, жильцы этих квартир смогут вернуться домой до 26 января.

Г.Кернес сообщил, что плату за жилищно-коммунальные услуги для жильцов поврежденного дома начнут насчитывать с 1 февраля.

Генеральный директор строительной компании «Стальконструкция», которая выполняет восстановительные работы, Сергей Евель сообщил, что на сегодняшний день обследована каждая квартира. По его словам, сейчас восстанавливают перекрытие с 10-го до 16-го этажа, и эти работы закончатся 6 января.

С.Евель отметил, что уже отремонтированы лифты, шахты лифтов, диски перекрытий. На внешних панелях квартир, где был эпицентр взрыва, устанавливают конструкции из монолитного железобетона.

В свою очередь главный инженер компании «Стальконструкция» Николай Меленцов отметил, что на восстановлении дома круглосуточно работают 105 строителей.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р). Пострадали около 10 человек. Они с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызвало пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, а также несущая конструкция внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество 4 квартир.

Взрыву в доме на проспекте Московском, 248-Г в Харькове присвоен статус чрезвычайного происшествия регионального масштаба.

По предварительному заключению специалистов «Харьковгоргаза», взрыв в многоэтажке мог произойти из-за занесения поврежденного баллона с сжиженным газом.

По данным Г.Кернеса, правоохранительные органы задержали мужчину, который занес газовый баллон в дом и оставил его на 10-м этаже. Задержанным оказался отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей. «Он занес 20-литровый баллон и поставил его на 10-м этаже», - сообщил Г.Кернес.