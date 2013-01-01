Украина среди лидеров по количеству жалоб в Европейский суд

Об этом в интервью Немецкой волне рассказал глава суда Дин Шпильман.

"Можно назвать пять стран: Украина, Россия, Турция, Румыния и Польша. Но я хотел бы подчеркнуть, что в той или иной степени все страны, подписавшие конвенцию, не свободны от проблем с соблюдением прав человека, в том числе и малые страны. мы, конечно же, занимаемся и этими жалобами ", - сказал Шпильман.

В целом, в Европейском суде по правам человека накопилось более 100 000 жалоб, сообщает Украинская правда.

Гражданин Люксембурга Дин Шпильман с ноября 2012 года возглавляет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). До этого он 8 лет проработал в ЕСПЧ судьей. Прежде чем вступить в должность председателя суда, Шпильман принимал участие в рассмотрении дела Юлии Тимошенко. Но сейчас он его не комментирует.

"Это дело, которое еще находится на стадии рассмотрения. Так что поделиться с вами какими-то подробностями я, разумеется, не могу. Естественно, наша задача состоит и в том, чтобы уметь вести такие судебные процессы, которые потенциально могут иметь политические последствия", - сказал он.

"Я хочу подчеркнуть, что при рассмотрении жалоб мы не принимаем в расчет политические обстоятельства, а руководствуемся только юридическими соображениями. Это не значит, что наши приговоры автоматически должны иметь и какие-то политические последствия. Наша юрисдикция - следить, нарушены обязательства, взятые странами Совета Европы в рамках подписанного ими Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод ", - отметил Шпильман.