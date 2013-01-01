Милиция поймала парня, который сбил людей у новогодней елки
Милиция задержала 20-летнего виновника ДТП, из-за которого пострадали восемь человек.
Милиция задержала виновника ДТП в Ивано-Франковске, в результате которого пострадали восемь человек, праздновавших Новый год в центре города, сообщает Сегодня.
"Им оказался 20-летний житель областного центра, который после совершения дорожно-транспортного происшествия возле новогодней елки в центре города скрылся", - сообщает управление связей с общественностью МВД Украины.
Напомним, 1 января около 4 часов утра в центре Ивано-Франковска, неподалеку от новогодней елки, автомобиль "ВАЗ-2109" наехал на группу людей, которые праздновали Новый год.
"В результате за медицинской помощью обратились 8 человек, двое из них госпитализированы и находятся на лечении", - уточнили в милиции.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.