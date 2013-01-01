В Киеве завтра открывается выставка ледово-цветочных скульптур

15:58, 01 января 2013
Общество
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В Киеве, на Певческом поле, с 2 до 27 января будет работать «Выставка цветов Снежной Королевы», на которой будут представлены ледово-цветочные скульптуры.

На Певческом поле в Киеве завтра открывается выставка ледово-цветочных скульптур / Фото : kievcity.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, организатором выставки выступает коммунальное объединение «Киевзеленстрой».

Скульптуры из льда внутри с цветами будут демонстрироваться ежедневно с 9.00 до 21.00. Стоимость билета – 25 грн, а для детей до 7 лет и пенсионеров – вход бесплатный.

На проведенной презентации экспозиций было представлено десять фигур – по одной от дизайнера из каждого района Киева. Для создания композиций было использовано до 1000 различных цветов, в основном – это розы, цикламены, гвоздики и орхидеи.

Для наращивания прозрачного льда дизайнеры использовали специальную технологию: макеты цветов устанавливаются в криоблоки, после чего в течение семи дней поэтапно и медленно заливают дистиллированной водой. Последний штрих экспонату – за скульптором, который придает форму ледовой картине.

Во время работы выставки посетителям представят также развлекательную программу. Кроме того, на Певческом поле дети смогут развлечься на аттракционах и полюбоваться 18-метровой Новогодней елкой.

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