В Киеве завтра открывается выставка ледово-цветочных скульптур

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, организатором выставки выступает коммунальное объединение «Киевзеленстрой».

Скульптуры из льда внутри с цветами будут демонстрироваться ежедневно с 9.00 до 21.00. Стоимость билета – 25 грн, а для детей до 7 лет и пенсионеров – вход бесплатный.

На проведенной презентации экспозиций было представлено десять фигур – по одной от дизайнера из каждого района Киева. Для создания композиций было использовано до 1000 различных цветов, в основном – это розы, цикламены, гвоздики и орхидеи.

Для наращивания прозрачного льда дизайнеры использовали специальную технологию: макеты цветов устанавливаются в криоблоки, после чего в течение семи дней поэтапно и медленно заливают дистиллированной водой. Последний штрих экспонату – за скульптором, который придает форму ледовой картине.

Во время работы выставки посетителям представят также развлекательную программу. Кроме того, на Певческом поле дети смогут развлечься на аттракционах и полюбоваться 18-метровой Новогодней елкой.