Сегодня вступает в силу закон о занятости населения

14:17, 01 января 2013
Общество
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С 1 января в Украине вступает в силу новый закон о занятости населения, подписанный Президентом Украины в августе 2012 года.

С 1 января в Украине вступает в силу закон о занятости населения

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малым предпринимателям, трудоустраивающим население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

В свою очередь безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства. Законом определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства в управлении общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.

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