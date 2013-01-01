Сегодня вступает в силу закон о занятости населения

Закон, в частности, предусматривает ряд льгот, в том числе по уплате единого взноса, работодателям, трудоустраивающим молодежь, лиц старше 50 лет или инвалидов на срок более двух лет с предоставлением должного размера заработной платы.

Закон также предусматривает введение стимулов повышения инвестиционной привлекательности регионов с целью создания новых рабочих мест. Малым предпринимателям, трудоустраивающим население, согласно нормам закона, положена ежемесячная компенсация в размере минимального страхового взноса.

В свою очередь безработные получат возможность переобучения и переквалификации за счет государства. Законом определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства в управлении общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.