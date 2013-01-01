В Симферополе поезд сбил насмерть мужчину

13:55, 01 января 2013
Общество
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Вблизи Симферополя, на станции ”Молодежная”, мужчина погиб под колесами поезда.

От полученных травм мужчина скончался на месте

Как сообщила сегодня пресс-служба крымского управления ГосЧС, инцидент произошел в ночь на 31 декабря.

”В 02.27 проходящий поезд сбил мужчину, личность которого устанавливается, на вид - 55-65 лет. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи”, - говорится в сообщении.

Милиция проводит расследование. Обстоятельства трагедии выясняются.

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