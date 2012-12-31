56% украинцев не будут смотреть новогоднее поздравление Януковича - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса граждан Украины, проведенного Центром внешнеполитических исследований ОПАД с 26 по 30 декабря.

Так, согласно данным опроса, 56% респондентов заявили, что не будут смотреть поздравление Президента, 13% еще не знают, будут ли смотреть, а 31% сказали, что точно будут смотреть новогоднее поздравление главы государства.

Среди причин нежелания смотреть поздравление В.Януковича половина респондентов из числа тех, кто точно не будет смотреть, назвали личное невосприятие Президента. Среди других причин также назывались такие: будут праздновать не у телевизора, будут вне пределов Украины или где-то в дороге.

Кроме того, около 5% опрошенных заявили, что вообще не будут праздновать Новый год, и лягут раньше спать.

В целом было опрошено 1400 человек – жители областных центров, г. Киева и Севастополя.