Шестеро школьников зверски избили одноклассника

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в области.

Шестеро подростков нанесли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и выбили зуб однокласснику. Школьник находится в травматологическом отделении детской больницы, состояние здоровья удовлетворительное.

Милиция проводит проверку. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до одного года. Но поскольку дети не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за их поступки будут отвечать родители. Согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей), родителям грозят штрафные санкции в размере от 170 до 340 грн. Кроме того, им придется компенсировать материальный и моральный ущерб пострадавшему в рамках гражданского иска, если потерпевшая сторона его подаст.