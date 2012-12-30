В Карпатах задержали четырех нелегалов из Грузии

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы, после срабатывания сигнализационного устройства наряд пограничного поста «Оноковцы» проверил участок и выявил двух нарушителей. А через несколько минут, с помощью служебной собаки, настиг и задержал еще двух мужчин.

Документов путешественники при себе не имели, но с их слов стало известно, что они граждане Грузии и что в связи с тяжелым материальным положением на родине они решили направиться в одну из стран Западной Европы, а именно в Австрию, с целью трудоустройства. В дальнейшем, двигаясь в направлении госграницы, мужчины разделились и потеряли ориентирование.

Задержанные доставлены на пограничный пост «Оноковцы» для выяснения обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов.