«Нечистого на руку» начальника районной налоговой посадили на семь лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Андрея Гончаренко, соответствующий приговор 27 декабря вынес Киевский районный суд Харькова.

Как установило следствие, для улучшения показателей своей работы налоговик заставил одно из предприятий по результатам проверки уплатить в бюджет доначислений на сумму 150 тыс грн. Чиновник также получил 43,5 тыс. грн взятки за то, что он искусственно в несколько раз не увеличил объем этих доначислений.

В противном случае за невыявление во время проверки нарушений чиновник заставил руководителя предприятия оплатить счета из ресторана, в котором он праздновал свой день рождения, на сумму 8 тыс. 820 грн.

Государственный обвинитель ориентировал суд на наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Прокуратура области решает вопрос о подачи апелляционной жалобы.