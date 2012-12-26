ПФУ отчитался, что пенсии за декабрь профинансированы в полном объеме
18:00, 26 декабря 2012Общество
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В Пенсионном фонде утверждают, что пенсии за декабрь профинансированы в полном объеме.
Пенсионный фонд отчитался о проделанной работе
25 декабря Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат за декабрь по всем регионам страны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда, размещенном на Правительственном портале.
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