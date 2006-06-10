Зенитные комплексы, авиадвигатели и права на интеллект

Украина выразила готовность подписать с Россией соглашение об обмене информацией в сфере торговли переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК). Такое сотрудничество обсуждалось 9 июня в Киеве на заседании подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству двух стран. Как сообщил журналистам первый заместитель министра промышленной политики Украины Олег Уруский, российская сторона уже передала проект соответствующего документа, который проходит согласование на Украине.

Стороны обсудили также проект соглашения об охране прав интеллектуальной собственности на совместные разработки в сфере обороны. "Ничто не мешает подписать его до конца года", - сказал О.Уруский.

Решено не подписывать документ о совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Он задумывался семь лет назад под конкретные проекты в сфере военно-промышленного комплекса. Стороны пришли к выводу, что существующая правовая база позволяет проводить эти работы в интересующих направлениях.

О.Уруский отметил, что обсуждался вопрос поставок украинских двигателей к российской авиатехнике, в том числе к самолетам Як-130. Для этого предлагается подписать дополнительный протокол к имеющемуся соглашению о сотрудничестве в авиастроении.

По самолету Ан-70 участники встречи констатировали, что проект реализовывается. Проблемные вопросы вынесут на заседание подкомиссии по безопасности под руководством министров обороны двух стран.

Рассматривалась и дальнейшая судьба недостроенного крейсера "Украина". К этому вопросу вернутся после подготовки "Укрспецэкспортом" конкретных предложений по продаже.

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