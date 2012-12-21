Нефть дешевеет после решений Конгресса в США

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 12.34 по киевскому времени снизилась на 0,99 доллара, или на 0,9% - до 109,23 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,3 доллара, или на 1,44% - до 88,83 доллара за баррель.

Как пишет РИА Новости, Палата проголосовала лишь по одному ключевому законопроекту, предложенному республиканцами.

Позже в пленарном заседании был неожиданно объявлен перерыв, а дальнейшее голосование по пакету мер, направленных на предотвращение секвестирования бюджета, было решено не проводить.

Республиканцы не получили ожидаемого существенного преимущества при голосовании по первому законопроекту - 251 голос "за"и 209 - "против".