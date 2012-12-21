Нефть дешевеет после решений Конгресса в США
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов пятницы на новостях из США, где Палата представителей Конгресса прервала рассмотрение пакета мер по предотвращению секвестра бюджета, свидетельствуют данные торгов.
Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 12.34 по киевскому времени снизилась на 0,99 доллара, или на 0,9% - до 109,23 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 1,3 доллара, или на 1,44% - до 88,83 доллара за баррель.
Как пишет РИА Новости, Палата проголосовала лишь по одному ключевому законопроекту, предложенному республиканцами.
Позже в пленарном заседании был неожиданно объявлен перерыв, а дальнейшее голосование по пакету мер, направленных на предотвращение секвестирования бюджета, было решено не проводить.
Республиканцы не получили ожидаемого существенного преимущества при голосовании по первому законопроекту - 251 голос "за"и 209 - "против".