С понедельника в Украину придет потепление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с неблагоприятными погодными условиями в течение зимнего периода 2012/2013 гг.

По его словам, 22-24 декабря в Украине еще сохранится холодная погода с температурой ночью 11-16 градусов мороза, а 23 и 24 декабря на западе, востоке и в центре - местами до 20 градусов мороза. Дневная температура в этот период ожидается на уровне 8-13 градусов мороза.

"Но уже 24 декабря в западных областях, а 25 - в большинстве регионов Украины, кроме востока и северо-востока Украины, мы ожидаем существенного повышения температуры до 0 градусов ночью и днем до положительных отметок", - сообщил Н.Кульбида.

Он отметил, что в эти дни будет идти мокрый снег с переходом в дождь. 26 декабря потепление будет наблюдаться уже на всей территории Украины.

"По нашим расчетам, до конца декабря даже в начале января в целом в Украине будет наблюдаться очень теплая погода с температурным режимом на 6-9 градусов выше нормы для этого периода", - сказал Н.Кульбида.

Он отметил, что в этот период ожидаются туманы, которые могут осложнять движение транспорта.