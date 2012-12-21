В Киеве ликвидировали 15 конвертационных центров

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы Украины в Киеве со ссылкой на начальника столичной налоговой милиции Игоря Усика.

По его информации, с предприятий, пользовавшихся услугами этих центров, взыскано в бюджет порядка 165 млн грн, что вдвое больше, чем в 2011 году.

В сообщении пресс-службы также указывается, что один из таких центров был на днях раскрыт сотрудниками налоговой милиции. В частности, в преступной схеме участвовали 9 человек, которые оформили на подставных лиц, преимущественно граждан других государств, порядка 40 фиктивных фирм. Через счета подставных лиц осуществлялись незаконные операции, позволявшие легальному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Госналогслужба Украины заявляла, что за 8 месяцев года выявила в целом по стране 69 «конвертационных» центров, оборот которых составил 7,7 млрд грн. Кроме того, на счетах подконтрольных «конвертаторам» предприятий было заблокировано 19,1 млн грн, арестовано имущество стоимостью 51,4 млн грн. Объем доначислений составил 1 млрд грн.

В 2011 году налоговая милиция выявила свыше 93 конвертационных центра, которые конвертировали средства на сумму 15,3 млрд грн. С контрагентов в бюджет взыскано свыше 257,2 млн грн.