В Харькове похоронили жертв взрыва в многоэтажке

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Траурную панихиду по погибшим отслужили в Безлюдовской церкви, церемония погребения состоялась на городском кладбище № 18.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали около 10 человек. Нескольких из них с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, что вызвало пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждены перекрытия между 9-м, 10-м и 11-м этажами, а также несущую конструкцию наружной стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество 4 квартир.

Правоохранители задержали мужчину, который занес газовый баллон в дом по проспекту Московскому, 248-Г и оставил его на 10-м этаже. Задержанным оказался отец погибших детей, который не проживал вместе с семьей.

По предварительному заключению специалистов «Харьковгоргаза», взрыв в многоэтажке мог произойти из-за занесения поврежденного баллона со сжиженным газом.

Решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям взрыву дома в Харькове присвоен статус ЧП регионального масштаба.

Присвоение такого статуса взрыва позволит обратиться в Кабинет Министров с тем, чтобы на реконструкцию здания выделили средства из государственного бюджета.