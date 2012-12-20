Правительство вынуждает украинцев покупать импортные фрукты и вино

Как сообщает ТСН.ua, такие неутешительные прогнозы дают эксперты виноградарства и садоводства в связи с внесением изменений в финансирование отраслей согласно Госбюджету на 2013 год. "Последние 12 лет виноградарям и садоводам удавалось выживать благодаря действию государственной программе поддержки. Ее схема очень проста: реализаторы алкогольной продукции платят 1,5% от своей прибыли. Эти средства формируют специальный фонд согласно ЗУ "О Сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства".

Далее аграрии закладывают новые сады и виноградники, подают заявки в МинАПК и получают компенсацию своих затрат на посадку и уход за виноградником или садом. По сути, государству отведена роль распределителя средств, а не его источника", – прокомментировал ситуацию Сергей Михайлечко, директор ассоциации "Виноградари и виноделы Украины". В 2012 году отрасли столкнулись с парадоксальной ситуацией. Впервые с момента существования Сбора компенсация не была выплачена. Виноградари и садоводы вложили свои деньги, при чем практически все эти средства взяты в кредит, ведь речь идет о сотнях тысяч гривен, а в результате не получили ни одной гривны положенной компенсации. Таким образом, государство поставило на грань банкротства более половины хозяйств Украины. Все попытки добиться ответа, почему выплаты не осуществляются, остаются безрезультатными. Согласно данным Государственной казначейской службы, деньги на спецсчет в 2012 году поступили.

По словам эксперта, на сегодняшний день сумма фонда составляет не менее 1 млрд гривен Более того – Госбюджет на 2013 год и вовсе исключил средства от 1,5-процентного сбора из категории спецфонда, перенаправив их в общий фонд, тем самым дав возможность использовать на другие нужды. Виноградари и садоводы пикетировали Кабмин "В 2013 году на развитие отрасли выделили всего 100 млн грн., из более чем 1 млрд. грн, который по прогнозам поступит в бюджет благодаря сбору, – продолжил Сергей Михайлечко. – Такие действия правительства привели к увеличению негативных социальных настроений среди населения виноградарских регионов Украины. Виноградари понимают, что без средств Сбора у них не будет работы, а значит более 100 тыс. украинцев останется без средств к существованию, я уже не говорю, о сырьевом кризисе, который наступит в виноделии вследствие отсутствия достаточного количества винограда".

Доведенные до отчаянья, виноградари и садоводы, провели первую предупредительную акцию протеста у стен Кабмина 18 декабря. Более 300 участников, несмотря на ужасные погодные условия, приехали в Киев с Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской областей, а также Крыма. Если власть не вернет положенные деньги, пикеты возобновятся. Виноградари и садоводы готовы перекрывать трассы, лишь бы добиться справедливости.