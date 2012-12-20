Донецк утвердил бюджет с профицитом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Профицит бюджета составил 62,8 млн грн за счет погашения внутренних заимствований.

В сообщении отмечается, что доходы, которые учитываются при определении межбюджетных трансфертов, доведены в сумме 1 млрд639,5 млн грн, доходы, которые не учитываются при определении межбюджетных трансфертов – в сумме 562,4 млн грн, специальный фонд бюджета – в сумме 259,3 млн грн.

Расходы на делегированные полномочия доведены в сумме 1 млрд 358,9 млн грн, что обеспечивает минимальную потребность на защищенные расходы отраслей социально-культурной сферы. Средства, которые передаются в государственный бюджет, составляют 280,6 млн грн.

В горсовете конкретизировали, что в 2013 году в бюджете Донецка предусматриваются средства на: образование – 815,1 млн грн; здравоохранение – 572,7 млн грн; культуру – 104,2 млн грн; физическую культуру и спорт – 34,1 млн грн; молодежные программы – 4,3 млн грн; социальную защиту населения – 49,9 млн грн; благоустройство – 204,1 млн грн; транспорт – 62,7 млн грн; капитальный ремонт жилья – 88,1 млн грн.

Также предусматриваются трансферты из государственного бюджета: субвенции на социальную защиту населения – 844 млн грн; субвенция на социально-экономическое развитие территорий – 20 млн грн; на подготовку спортивных объектов, на которых будет проводиться чемпионат мира по легкой атлетике в 2013 году – 30,1 млн грн; субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах – 60,8 млн грн; субвенция на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на обновление парка автобусов и троллейбусов к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу – 18 млн грн.