Власти Полтавщины заявляют о недопустимом понижении давления газа в магистралях

Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-губернатор Виктор Животенко.

По его словам, в области есть проблемы с давлением газа в сетях, однако руководство региона считает, что это проблема не только региональная.

«Видно есть определенные проблемы относительно этого в НАК «Нафтогаз». Улаживаем эти вопросы. Вот позавчера упало давление в магистралях до 0,8 атмосфер, и котельные были на грани автоматического отключения - то есть срабатывала защитная автоматика. Мы договорились - говорили вместе с председателем ОГА на разных уровнях с трансгазом, центральными, региональными управлениями газовых служб. Пока нам подняли давление в трубе», - сказал В.Животенко.

Что же касается объемов газа, то на сегодняшний день идет процедура взаимозачетов разницы в тарифах и долгов за газ.

«Месяц назад государство выделило 237 млн грн для погашения разницы в тарифах. На сегодня мы уже закрыли 221 млн из них. Осталось немного. Думаю, что в Новый год мы войдем практически без долгов», - сказал В.Животенко, добавив, что Полтавская область - одна из немногих в Украине, где долг за газ бывает или меньше разницы в тарифах, или равен ей.