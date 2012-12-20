Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, Тысменицкий районный суд вынес приговор по делу об убийстве, которым признан виновным и осужден 29-летний житель Львовской области за совершение умышленного убийства по корыстным мотивам и разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом.

Суд согласился с доводами государственного обвинения и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После объявления приговора подсудимый пытался совершить самоубийство, порезав вены на руках. Однако ему была своевременно оказана медицинская помощь.

На данное время прокуратурой изучается законность вынесенного приговора.