Значительно упало число украинцев, желающих вступления в ЕС (опрос)

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен в рамках DW-Trend украинским отделением Института рыночных и социологических исследований (IFAK).

Актуальные результаты опроса показывают, что евроскептические настроения продолжают распространяться в Украине. Самое ощутимое снижение уровня поддержки вступления страны в Европейский Союз наблюдалось в первом полугодии этого года. К июню количество сторонников членства в ЕС упало с 74 до 53%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Такие изменения общественного мнения состоялись на фоне обострения долгового кризиса в еврозоне и отложения на неопределенный срок подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Показательно, однако, что между тем растет количество тех, кто хотел бы немедленного (в течение последующих пяти лет) присоединения Украины к Евросоюзу. Такую позицию озвучили 26% опрошенных – это на 11% больше, чем в прошлом году. Как можно скорее видеть свою страну в ЕС хотят, в первую очередь, молодые украинцы. Каждый третий (35% опрошенных) в возрасте от 18 до 29 лет предпочитает видеть Украину в ЕС не позже, чем через пять лет.

Главной целью Европейского Союза с точки зрения украинцев остается экономический рост стран-членов сообщества – так считают 46%, еще 60% респондентов заявили также, что они лично поддерживают эту цель ЕС. Вместе с тем становление общих ценностей, таких как демократия и свобода слова, главными целями ЕС называют лишь 23% опрошенных. Еще меньше опрошенных – 18% – имеют от ЕС какие-то ожидания в этом вопросе, что на 7% меньше, чем полгода назад.

Несмотря на то, что поддержка вступления Украины в ЕС уменьшается, украинцы сегодня все же считают отношения с сообществом лучше, чем полгода назад. В июне 2012 года, во время футбольного первенства Евро-2012, Украина очутилась под огнем критики со стороны стран Евросоюза из-за нарушений прав человека и, в частности, обращения с экс-премьером Юлией Тимошенко. 37% опрошенных еще летом считали отношения с ЕС напряженными или даже враждебными. Сегодня так считают лишь 19% украинцев, а 28% респондентов ответили, что считают отношения на данный момент дружескими и партнерскими (против 13% в июне).

Улучшились, по мнению украинцев, также и отношения Украины с Германией. Партнерскими или дружескими их, как следует по результатам DW-Trend, считает каждый третий украинец (32%). Количество людей, которые оценивают украинско-немецкие отношения как напряженные, сократилось вдвое - с 21% в июне 2012 года до 10% в декабре.

В то же время усилились и тенденция к сближению Украины с Россией. В настоящее время партнерскими или дружескими отношения двух стран считают больше половины опрошенных – 55%. В июне таких было лишь 43%. Более позитивное восприятие украинско-российских отношений наблюдается и в традиционно скептических к сближению с Россией западных областях Украины. Такое развитие событий может указывать на правильность предостережений тех обозревателей, которые призывали к скорейшему сближению с ЕС: если Украине не будут давать перспективу членства в Евросоюзе, это может подтолкнуть ее в объятия России.

Мнение некоторых политиков, которые видят в Украине "мостик между Россией и Европой", разделяет лишь меньшинство украинцев - 22%. Как и раньше, достаточно много украинцев негативно оценивают имидж их страны в Европе. Если в 2011 году лишь 14% украинцев считали, что их страна не играет никакой роли в мире, то сегодня таких скептиков уже 27%. Показательно также, что никоим образом не улучшается представление украинцев о восприятии Украины международным сообществом. Каждый третий - 33% - считает, что иностранные страны видят в Украине поставщика дешевой рабочей силы и сырья, а не надежного стратегического партнера (7% опрошенных).

Невзирая на распространение скептических настроений относительно сближения Украины с ЕС, Европейский Союз продолжает оставаться крайне привлекательным для украинцев с туристической точки зрения. Посетить страны Евросоюза хотели бы 78% украинцев, а среди опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет таких более 80%. Но серьезной преградой при этом остается визовый режим. Каждый второй украинец отмечает, что ездил бы в страны ЕС чаще, если бы отменили визы.

В опросе приняли участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.