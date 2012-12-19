Генштаб ВСУ: Спасая страну от снежной стихии, военные набрались реального опыта

Вооруженные Силы Украины не могли оставаться в стороне от проблем, возникших вследствие непогоды, подчеркнул первый замначальника Генштаба. По его словам, личный состав на всех уровнях продемонстрировал высокий профессионализм, четкость и слаженность в своих действиях.

"Система приведения в готовность частей и подразделений Вооруженных Сил Украины сработала на отлично. За считанные минуты военнослужащие и специальная инженерная техника вышли на заметенные снегом дороги на помощь населению, страдавшему от ухудшения погодных условий, и на отлично справились с поставленными задачами", - подытожил Игорь Кабаненко.

Слаженные и профессиональные действия личного состава Вооруженных Сил Украины в преодолении последствий сложных погодных условий, от которых страдала в течение нескольких дней почти вся страна, доказали правильность наших действий на пути реформирования и развития украинской армии, - отметил также первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

«И хотя расчистки автодорог, эвакуация транспорта, развертывание пунктов обогрева не входит в основные задачи, стоящие перед Вооруженными Силами, военнослужащие всегда готовы прийти на помощь людям, когда они оказываются в одиночестве перед ужасным лицом стихийного бедствия, - резюмировал Игорь Кабаненко. - Я приравниваю выполнение спасательных работ к выполнению боевой задачи: военнослужащие осуществляют многокилометровые марши в специальной тяжелой технике, прокладывают дороги, разворачивают пункты обогрева и помощи населению, а это для нас бесценный опыт».