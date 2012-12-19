В центре Львова подросток угнал маршрутку

Об этом сообщили УНИАН в Госавтоинспекции города Львова.

Как отмечается в сообщении, происшествие случилось сегодня, около 13.00 в центральной части города.

К работникам Госавтоинспекции, наблюдавшим за дорожным движением на улице Лычаковская – площадь Таможенная в городе Львове, обратился водитель маршрутного такси, который сообщил, что неизвестный незаконно завладел его автобусом марки «Богдан» (автобус находился не на маршруте, без пассажиров). Как выяснилось, подросток, увидев автобус с включенным двигателем и без водителя, сел за руль и стал двигаться по улице Подвальной с большой скоростью. Совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген – Джета», однако движение продолжал, и затем совершил еще одно ДТП – столкновение с пассажирским автобусом «Скания».

По информации Госавтоинспекции, после столкновения с автобусом похититель пытался скрыться, однако был задержан работниками Госавтоинспекции. Проверку по данному факту проводит Галицкий райотдел милиции Львова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ГУ МВД Украины в Львовской области, на данное время проводятся следственно-оперативные действия, правоохранители также устанавливают личность похитителя, который при себе не имеет никаких документов, однако сообщил, что ему 16 лет.

Во время инцидента никто из случайных прохожих не пострадал, также не пострадали люди, которые находились в пассажирском автобусе, и в пассажиры иномарки.