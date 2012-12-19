Почти 80 населенных пунктов остаются без света
08:26, 19 декабря 2012Общество
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В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 77 населенных пунктов в трех областях.
Из-за непогоды остаются обесточенными 77 населенных пунктов
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 63 населенных пункта, в Житомирской - 13, в Винницкой - 1.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 16 единиц техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций. На протяжении 18 декабря бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Одесской областях.
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