Почти 80 населенных пунктов остаются без света

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 63 населенных пункта, в Житомирской - 13, в Винницкой - 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 16 единиц техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций. На протяжении 18 декабря бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Одесской областях.