Генпрокурор: обезврежено почти 300 организованных групп

Как сообщили УНИАН в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, об этом В.Пшонка заявил на заседании коллегии органов прокуратуры по итогам работы в 2012 году.

"В текущем году более двух тысяч коррупционеров привлечено к уголовной ответственности", - сказал В.Пшонка.

Кроме того, по его словам, в результате принятых мер органами прокуратуры в 2012 году обезврежено почти 300 организованных групп, треть из которых имела международные связи и действовала в органах власти и управления.

Генеральный прокурор добавил, что усилия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и коррупцией направлялись на разоблачение резонансных преступлений, в первую очередь, связанных с деятельностью преступных группировок с коррумпированными связями, и разоблачение злоупотреблений должностных лиц высшего уровня.

При этом В.Пшонка отметил, что 90% дел о коррупционных преступлениях расследовано следователями прокуратуры. "С введением в действие нового Уголовного процессуального кодекса указанная категория дел является прерогативой работы следователей прокуратуры на ближайшие 5 лет", - подчеркнул он.