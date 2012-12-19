Украинская армия впервые получила высокоточные боеприпасы

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

«Вооруженные Силы Украины впервые за свою историю получили высокоточный боеприпас, а наше государство присоединилось к странам-разработчикам и производителям элитного наукоемкого и высокотехнологичного вооружения», – отметил министр.

По словам Д.Саламатина, этому событию предшествовала кропотливая работа специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса и испытания выстрела военными в этом году на полигонах оборонного ведомства, которые показали блестящие результаты, в том числе и во время широкомасштабных военных учений “Перспектива – 2012”.

Разработчиком и производителем выстрела стало Государственное предприятие Научно-производственный комплекс “Прогресс”.

По информации МОУ, в отличие от обычных боеприпасов с осколочно-фугасной боевой частью, эффективных только при стрельбе по площадям, выстрел “Цветник” обеспечивает выборочное поражение целей с первого выстрела. Также выстрел “Цветник” имеет боевые возможности, подобные иностранным образцам, но по ряду своих характеристик превышает их. Так, при меньшей массе и длине отечественный снаряд имеет более мощную боевую часть и, как следствие, большие возможности по поражению целей.

Как отмечается в сообщении, для ствольной артиллерии на современном этапе ее развития ключевым условием является повышение точности стрельбы. Сейчас только ведущие страны мира, в частности Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация, имеют на вооружении управляемые высокоточные артиллерийские боеприпасы собственной разработки и производства.