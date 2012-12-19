В Киеве значительно увеличилось число несчастных случаев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время прямой телефонной линии начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций столицы Виталий Пшеничный.

«За день случаев падения сосулек на людей бывает до пяти. Бывают случаи, когда снег или сосульки падают и на детей. Но критических ситуаций не было», - сказал он.

В.Пшеничный отметил, что с декабря в Киеве значительно увеличилось количество несчастных случаев, связанных с падением снега на людей, гололедицей.

«Средняя статистика – за сутки обращаются за помощью в лечебные заведения приблизительно 250 человек. На сегодняшний день стационарно проходят лечение 27 человек, получившие травмы в результате падения сосулек. Статистика такова, что где-то четверо взрослых и один-два ребенка в день», - сказал руководитель профильного управления.

По его словам, чаще всего такие случаи происходят не на территории детсадов, школ, лечебных заведений, потому что они находятся под постоянным контролем органов местной власти, а возле жилых домов или объектов, которые не относятся к коммунальной собственности.

«И больше всего случаев происходит в центральной части города, на Подоле, там, где есть шатровые крыши, где службы просто не могут выполнить работы по очистке», - объяснил он.

В.Пшеничный также сообщил, что к очистке зданий от сосулек и снега привлечены специалисты коммунальной Службы спасения. «Мы взяли на себя обязательство в первую очередь оказывать бесплатную помощь бюджетным учреждениям: школам, медзаведениям города, детсадам. Нужно отметить, что сил и средств не хватает, потому что смена - всего 15 человек. При таком количестве верхолазов за сутки можно почистить не более 10 крыш. Поэтому поручено председателям райадминистраций, руководителям ЖЭКов привлекать к работам другие учреждения и организации, имеющие соответствующие лицензии», - сказал В.Пшеничный.

Он отметил, что хотя специалисты Службы спасения не выезжают очищать от снега и льда крыши жилых домов, все-таки в случае обращений жильцов и возникновения угрожающих ситуаций бригады службы бесплатно проведут необходимую работу. Обращаться можно к дежурному Службы спасения по тел. 430-50-10.

Кроме того, В.Пшеничный сообщил, что уполномоченные инспекторы ежедневно составляют до 500 протоколов о невыполненных работах по уборке улиц и дворов города от снега и льда.

«В Киеве работает комиссия, которая определяет привлечение к ответственности и наложение штрафов. Первые дни эта работа проводилась довольно медленно, однако после определенной профилактической работы заработали инспекторы. Если раньше они составляли за день 40 протоколов, то сегодня количество протоколов доходит до 400-500. Это и пополнение бюджета, и воспитательная работа, а главное - безопасность горожан», - подчеркнул В.Пшеничный.