Сирийские повстанцы выдвинули Украине требования по освобождению пленницы

Сирийские повстанцы, которые держат в заложниках украинку Анхар Кочневу, выдвинули новые условия, сообщает ТСН.

Во вторник, 18 декабря, представители повстанцев снова вышли на связь через Скайп с журналисткой ТСН Натальей Гуменюк.

Напомним, журналистка наладила с ними контакт в соцсетях, когда пыталась выяснить, почему они угрожают Украине. "Они готовы и хотят, чтобы с ними начал общаться человек, который согласился бы быть адвокатом Кочневой, который бы согласился представлять ее интересы, но был на это уполномочен и был в позиции неким образом выполнять эти обещания", - рассказала Гуменюк.

Напомним, Анхар Кочневу похитили в Сирии в октябре. В Дамаске женщина работала переводчиком для российских телеканалов. Однако из-за ее поддержки официальной власти и фотографии с командиром правительственной армии повстанцы считают ее врагом и шпионкой.

Вчера, 17 декабря, командир группировки повстанцев Абу Джандаль в интервью ТСН заявил, что украинская сторона отказывается от переговоров, однако, сообщил о решении отложить казнь украинки Анхар Кочневой.

Отметим, что сегодня в МИД прошло совещание по поводу судьбы украинской заложницы. "Министерством иностранных дел совместно с ООН, Лигой Арабских Государств, Красным Крестом, при привлечении более десяти иностранных партнеров, осуществляется постоянная работа, направленная на освобождение Анхар Кочневой", - говорится в официальном заявлении МИД.