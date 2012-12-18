Прокуратура нашла на Киевщине учителей с судимостями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в частности, в одной из школ Белоцерковского района работает учитель, который ранее был осужден за превышение служебных полномочий и подделку документов. В учебных заведениях Ставищенского района работают два учителя, которые были осуждены: один за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, другой - за служебную небрежность.

Кроме того, установлены многочисленные факты привлечения педагогических работников к административной ответственности. В частности, работники образования распивали спиртные напитки в общественных местах с несовершеннолетними, совершали хулиганские действия, насилие в семье.

Допуск к педагогической деятельности таких лиц противоречит основным принципам образования и грубо нарушает права учеников на надлежащее воспитание в духе мира, терпимости, гуманности.

Указанные нарушения законодательства могут привести к угрозе жизни и здоровью детей, неподобающему уровню образования и, самое главное, к неподобающему воспитанию детей.

Прокуратурой области внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности руководителей главного управления образования и науки, которые допустили к педагогической деятельности таких работников, и поставить вопрос о пребывании их на этих должностях.