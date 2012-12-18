Из-за стихии без света сидят 135 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Киевской области без света осталось 100 населенных пункта, Житомирской - 26, Винницкой - 5, Львовской - 4.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 10 ед. техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 8 передвижных электростанций. Вместе с тем 17 декабря аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 92 населенных пунктов в Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской и Черновицкой областях, которые были обесточены в течение последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.