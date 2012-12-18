Азаров: нужно разобраться, почему деньги не пошли на зарплаты

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, об этом он сказал на заседании правительства.

Н.Азаров отметил, что на зарплаты дополнительно выделено 5 млрд гривень, однако из некоторых регионов поступают сигналы о несвоевременности проведения выплат. «Нужно разобраться, почему и где деньги не пошли на зарплаты, и на что были потрачены средства», - поставил задачу глава правительства.

При этом он отметил, что председатели ОГА лично должны объяснить правительству причины возникновения задолженностей.

За выплаты педагогам, работникам культуры, медицинским работникам несут ответственность руководители соответствующих министерств. «Ни по одному министерству не должно быть задолженности», - подчеркнул Н.Азаров.