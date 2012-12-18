Воздушные силы Украины обновили состав тремя самолетами

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

С государственных авиаремонтных предприятий получено два учебно-тренировочных самолета Л-39М и учебно-боевой МиГ-29УБ.

В сообщении отмечается, что самолеты Л-39М были модернизированы на государственном предприятии «Одесский авиационный завод», а истребитель МиГ-29УБ – на Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе.

В прошлом месяце из Одессы на военный аэродром «Бельбек» уже прибыли два самолета Л-39М, поэтому теперь в Севастопольской бригаде тактической авиации самолетов такого типа стало четыре. По словам командира бригады, полковника Алексея Марченко, это даст возможность проводить подготовку летчиков-инструкторов, молодого летного состава, отрабатывать элементы пилотажа боевых самолетов со значительной экономией топлива. В пресс-службе сообщили, что “А.Марченко лично принял во Львове модернизированный самолет МиГ-29УБ после контрольно-восстанавливаемых работ и осуществил перелет в Крым”.

Как ранее сообщалось, в текущем году в состав Севастопольской бригады тактической авиации уже были переданы после модернизации два самолета МиГ-29. В целом летный состав бригады обновлен на семь самолетов двух типов.