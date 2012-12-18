Жителей Херсона пригласят сняться в военно-историческом фильме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, областного центра кинематографисты России заинтересовались исторической привлекательностью Херсона. В частности, московская киностудия «Пассажир» начала переговоры с мэрией относительно съемок исторического кинофильма, события которого будут разворачиваться в довоенный и военный трагический 1941 год, а сюжет не оставит равнодушным никого.

Как отметили в пресс-службе, режиссера картины, лауреата Государственной премии РСФСР (1984 – за сценарий фильма «Предел желаний»), лауреата премии «Ника» (1989) А.Миндадзе называют классиком кино. В результате сотрудничества с режиссером Вадимом Абдрашитовым появились ленты «Плюмбум или опасная игра», «Парад планет», «Остановился поезд».

«К съемкам художественного фильма в Херсоне организаторы планируют привлечь и местное население, а на какие именно роли узнать сможем уже в начале 2013 года. Надеемся, что съемки кино в нашем городе станут хорошей традицией, которая будет вдохновлять на кинотворчество талантливую херсонскую молодежь и прославит город Херсон в мире», - говорится в сообщении мэрии.