Халатные бухгалтеры, сохраняя пароли, «подарили» хакерам 2,5 миллиона гривен

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, создание электронных баз данных и специализированных компьютерных программ, которые самостоятельно рассчитывают и проводят денежные операции, безусловно, значительно облегчили работу бухгалтеров и экономистов предприятий. Однако, как оказалось, несмотря на многоступенчатый уровень защиты, такую программу удается сломать хакерской атакой.

«Только за последний месяц нами зафиксировано четыре подобных случая, - говорит руководитель сектора борьбы с киберпреступностью УМВД Украины в Житомирской области Руслан Стойко. - Все эти уголовные правонарушения связанные с тайным похищением денежных средств со счетов предприятий и организаций через электронную сеть. На сегодняшний день по результатам принятых мер лица, причастные к совершению краж, нами установлены ».

Последний из таких случаев произошел несколько дней назад. Об этом было срочно сообщено в милицию.

«Как правило, хакеры заранее вмешиваются в программу той фирмы, которая их заинтересовала, - продолжает Р.Стойко. - Для работников предприятия это происходит вообще незаметно. Сделать это легче в тех фирмах, работники которых не соблюдают прописанных правил безопасности в сохранении ключей и паролей программы финансового учета. Хакеры время от времени контролируют денежные поступления и выбирают удобный момент для хакерской атаки, в результате чего предприятие теряет значительные суммы денег».

По последнему факту кражи средств было открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража, совершенная в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.