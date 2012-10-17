Хакеры атаковали сайты оппозиции

Об этом пишет ZN.UA.

Не работали или работали с перебоями официальные сайты партий «Батькивщина», «Фронт змин», а также персональные сайты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко.

В частности, в пресс-службе «Фронта змин» сообщили, что перебои в работе их сайта является результатом DDoS-атаки. На своей странице в социальной сети Facebook Гриценко подтвердил, что указанные сайты «завалили мощными DDoS-атаками». В настоящее время службы технической поддержки работают над восстановлением работы интернет-страниц.

