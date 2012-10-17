Хакеры атаковали сайты оппозиции
15:27, 17 октября 2012Политика
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Сайты объединенной оппозиции подверглись DDoS-атакам.
Хакеры "положили" четыре сайта
Об этом пишет ZN.UA.
Не работали или работали с перебоями официальные сайты партий «Батькивщина», «Фронт змин», а также персональные сайты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко.
В частности, в пресс-службе «Фронта змин» сообщили, что перебои в работе их сайта является результатом DDoS-атаки. На своей странице в социальной сети Facebook Гриценко подтвердил, что указанные сайты «завалили мощными DDoS-атаками». В настоящее время службы технической поддержки работают над восстановлением работы интернет-страниц.
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