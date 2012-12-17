За год производство в Украине упало на 3,7%

В Украине спад промышленного производства в ноябре 2012 года по сравнению с октябрем 2012 года составил 2,5%, против ноября 2011 г. – 3,7%, а по итогам января-ноября – 1,5%.

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Об этом УНИАН сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в ноябре по сравнению с октябрем 2012 года рост зафиксирован только в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5%, в металлургии – на 0,9%, производстве машин и оборудования – 0,3%, распределении воды, газа и электроэнергии – на 4,3%.

При этом наибольший спад зафиксирован в производстве неметаллической продукции – на 12,2%, в производстве электрического, электронного и оптического оборудования - на 10,7%, производстве кожи и материалов из кожи – на 8,9%, в производстве транспортных средств и оборудования – 8,3%, в целлюлозно-бумажном производстве – на 8,6%, производстве пищевых продуктов и табачных изделий - на 5,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 5,5%.

Спад в легкой промышленности по сравнению с октябрем 2012 года составил 4,4%, в добывающей – 3,4%, в химической и нефтехимической – 3,1%, в машиностроении – 6,4%.

Вместе с тем по сравнению с ноябрем 2011 года рост наблюдается в добывающей промышленности – 0,2%, легкой промышленности (1,6%) и перерабатывающей промышленности (2,5%).

По итогам января-ноября 2012 года к январю-ноябрю 2011 года рост наблюдается в добывающей промышленности (2,5%), производстве пищевых продуктов (1,1%), химической и нефтехимической промышленности (7,6%), производстве транспортных средств (1,8%), производстве и распределении электроэнергии, воды и газа (2,7%). Наиболее серьезный спад по итогам января-ноября 2012 года к январю-ноябрю 2011 года отмечается в текстильном производстве – 17,7%, производстве кокса и нефтепереработке – 25,6%, производстве машин и оборудования – 10,5%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в октябре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года составил 4,2%, против сентября т.г. зафиксирован рост – 5,8%. В январе-октябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 1,4%.

В 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.