Анна Герман хочет отказаться от зарплаты

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН намерена отказаться от депутатской зарплаты за первый месяц работы в парламенте.

Об этом А.ГЕРМАН сообщила сегодня во время on-line конференции в агентстве URA-Inform.

“Люди платят за то, чтобы депутаты работали. Я хочу написать заявление и отказаться от зарплаты депутата, потому что парламент первый месяц не работал. Я бы рекомендовала другим депутатам сделать то же и перечислить деньги на благотворительность, и посоветовала бы сделать это всем «оранжевым» депутатам за то, что они не дали эффективно работать парламенту”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также напомнила, что парламент содержится за счет налогов граждан страны. “А я не хочу, чтобы люди платили за то, что я не работаю”, - подчеркнула народный депутат.

Как сообщал УНИАН, на первом пленарном заседании Верховной Рады 5-го созыва 25 мая по просьбе фракций «Наша Украина», БЮТ и СПУ был объявлен перерыв до 7 июня для проведения консультаций по созданию коалиции.

7 июня по требованию этих же фракций в работе ВР также объявлен перерыв до 14 июня.