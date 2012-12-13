В Севастополе защитник животных грозился взорвать ядерную бомбу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, на текущей неделе в дежурную часть севастопольской милиции поступил звонок от неизвестного, угрожавшего взорвать в городе ядерную бомбу, если не перестанут травить животных.

Сотрудники милиции сразу же начали проводить следственно-оперативные мероприятия по установлению злоумышленника. Через некоторое время тот же мужчина снова позвонил в милицию и начал угрожать, что если милиционеры не уберут с работы названных им работников правоохранительных органов, он подорвет ядерную бомбу.

Злоумышленник был установлен и задержан, им оказался 32-летний житель Ленинского района, ранее судимый за незаконные операции с оружием. Мужчина также находится на диспансерном учете у нарколога. Когда работники милиции его спросили, зачем он так поступил, мужчина не нашел ничего лучшего, как ответить, что он просто пошутил.

7 июня 2012 года законодательно усилена ответственность за данное преступление по ч. 1 ст. 259 УК - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет, по ч. 2 ст. 259 УК - лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.