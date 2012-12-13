СМИ: СБУ изъяла тендерную документацию при обыске в «Вестнике госзакупок»
10:37, 13 декабря 2012Общество
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12 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в помещении госпредприятия «Внешторгиздат», которое занимается выпуском «Вестника государственных закупок».
СБУ пришла за документами
Об этом изданию «Наши деньги» сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.
Во время обыска была изъята документация, связанная с тендерами, проведенными в 2012 году.
По данным источника, «Вестник государственных закупок» продолжит свою работу в штатном режиме.
Других подробностей источник не предоставил.
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