СМИ: СБУ изъяла тендерную документацию при обыске в «Вестнике госзакупок»

10:37, 13 декабря 2012
Общество
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12 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в помещении госпредприятия «Внешторгиздат», которое занимается выпуском «Вестника государственных закупок».

Сотрудники СБУ возле Печерского районного суда после заседания суда по делу Юрия Луценко

Об этом изданию «Наши деньги» сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Во время обыска была изъята документация, связанная с тендерами, проведенными в 2012 году.

По данным источника, «Вестник государственных закупок» продолжит свою работу в штатном режиме.

Других подробностей источник не предоставил.

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