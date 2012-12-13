СМИ: СБУ изъяла тендерную документацию при обыске в «Вестнике госзакупок»

Об этом изданию «Наши деньги» сообщил источник в Министерстве экономического развития и торговли.

Во время обыска была изъята документация, связанная с тендерами, проведенными в 2012 году.

По данным источника, «Вестник государственных закупок» продолжит свою работу в штатном режиме.

Других подробностей источник не предоставил.