Нацсовет назначил внеплановые проверки теле- и радиокомпаний (список)

Как сообщает «Телекритика», среди каналов, которые будут проверяться, - СТБ, Новый канал, НТН, «Украина», «1+1», «Эра», «Интер», ICTV, НТКУ, «5 канал».

Нарушения зафиксированы в радиокомпаниях «Радіо Кохання» («Мелодия»), «Русское радио - Україна», «Наше радіо», НРКУ, «Довіра» («Авторадио»), «Шансон», «Нова хвиля», «Люкс» и других, также - в ряде региональных телерадиовещателей.

По данным «Телекритики», в общей сложности мониторинг Нацсовета зафиксировал 189 фактов, которые имеют признаки нарушения законодательства, в деятельности 44 лицензиатов в 13 регионах Украины. 13 компаний допустили больше чем по два факта с признаками нарушений.

Первый заместитель председателя Нацсовета Оксана Головатенко отметила, что нарушения у всех компаний идентичны: «Например, относительно «Медиа Группа Позитив» мониторингом зафиксированы нарушения требований закона «О рекламе» (статья 9 - идентификация рекламы), закона «О выборах народных депутатов» (часть 13 статьи 72 - во время трансляции политической рекламы обязательно демонстрируется название или фамилия участника выборов; а также часть 7 статьи 47 - запрещается размещение политической рекламы в одном блоке с коммерческой)».

Кроме этого, по ее словам, некоторые каналы нарушали закон относительно порядка обнародования социологических данных или включали агитацию в информационные программы, а представители СМИ принимали участие в агитации. А относительно Запорожской ОГТРК мониторинг регулятора зафиксировал агитацию должностными лицами.

У кого из общенациональных вещателей зафиксировано больше всего нарушений, члены Нацсовета не отмечают, а только подчеркивают, что пока оперируют данными мониторинга, а проверка должна показать, кто является самым большим нарушителем. При этом, по данным мониторинга, как сказала О.Головатенко, самым распространенным нарушением является идентификация рекламы.