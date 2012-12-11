НБУ с 1 января восстановит паспортизацию при покупке и продаже валют

14:28, 11 декабря 2012
Общество
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С 1 января 2013 года вступит в силу законодательная норма: в соответствии с законом, паспорт необходимо будет предъявлять как при покупке, так и при продаже валюты.

НБУ с 1 января восстанавливает паспортизацию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост в ходе третьей международной конференции Cbonds.

«С нового года, если ничего не изменится, у нас будет две стороны – и на покупку, и на продажу», – отметил он.

А.Дубихвост также выразил надежду, что обязательная паспортизация и при покупке и при продаже валюты позволит снизить спрос на нее со стороны населения.

«Мы надеемся, что это сделает еще менее привлекательным для населения инвестирование в иностранную валюту», - отметил он.

Представитель НБУ также добавил, что уже произошедшая паспортизация при покупке валюты позволила очень резко уменьшить спрос на нее со стороны населения.

«Хорошо, плохо, но это имело результат», - отметил А.Дубихвост.

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