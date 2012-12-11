В Виннице задержали студента, который ограбил банк с игрушечным пистолетом

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По сообщению, работники милиции установили и задержали молодого человека, причастного к ограблению отделения банка, произошедшему 23 ноября.

Оперативники искали злоумышленника по описанию, составленному со слов кассира, и видео из камер наблюдений. Через две недели злоумышленник, причастный к данному правонарушению был задержан. Им оказался 19-летний житель Тепликского района. В Виннице парень заочно учился в одном из университетов.

По словам подозреваемого, на преступление он осмелился из-за своих долговых обязательств. Своими временными заработками, молодой человек не мог насобирать 20 тысяч гривень, которые он задолжал. Просить постоянно денег у родителей он не мог, поэтому решил их получить преступным путем – совершить нападение на отделение бака. Для большей убедительности своих намерений подозреваемый взял с собой игрушечный пистолет. Единственное чего не смог предусмотреть парень, что в кассе окажется незначительная для него сумма – около 2 000 гривень.

Следственным отделом милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой). Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Проводится расследование. При совершении такого правонарушения предусмотрено наказание от 2 до 7 лет заключения.

Как сообщал УНИАН, в Виннице неизвестный 23 ноября около 16 часов совершил ограбление отделения одного из банковских учреждений. На месте происшествия следственно-оперативной группой милиции было установлено, что в помещение банковского учреждения зашел неизвестный и передал кассиру записку с требованием добровольно отдать деньги, иначе он применит силу. Напуганная работница банковского отделения собрала все имеющиеся в кассе деньги и отдала их злоумышленнику. После чего он скрылся с места происшествия.