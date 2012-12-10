Посол Украины в России за сообщество экономик от Лиссабона до Владивостока

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Москве в ходе круглого стола на тему «Единое экономическое пространство: проблемы и пути их решения, перспективы развития, правовое обеспечение».

«Довольно часто можно услышать мнение, что евроинтеграционные намерения Украины являются препятствием для взаимовыгодного сотрудничества с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Такое утверждение – не более чем миф. Это подтверждается статистикой», - сказал В.Ельченко.

Посол отметил, что доля Евросоюза во внешнеторговом обороте РФ за первые девять месяцев 2012 года составила 49%, а доля внутри ТС составила при этом 7%.

Он подчеркнул, что активное участие в одних объединяющих процессах не мешает тесно сотрудничать с другими интеграционными форматами.

По его словам, это же можно сказать и о преградах, которые якобы может создать подписание Украиной договора о зоне свободной торговли с ЕС при наличии уже существующего соглашения в рамках СНГ.

В.Ельченко убежден, что тем самым можно добиться синергии от заключения договоров по обоим важнейшим для Украины направлениям торговли. При этом он добавил, что Украине особо импонирует инициатива российского руководства о создании в будущем «гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до Владивостока».

«Всем известно, что в перспективе мы не исключаем для себя возможности более активного участия в интеграционных процессах на пространстве СНГ. Сейчас же Украина избрала по отношению к Таможенному союзу и ЕЭП четкую и открытую позицию: мы заинтересованы в наиболее тесном и конструктивном сотрудничестве, но присоединяться пока не готовы. Нам требуется время, больше информации, изучение опыта, который только начинают приобретать нынешние члены объединения», - сказал В.Ельченко.

Он уверен, что учитывая уровень сотрудничества со странами-членами ЕЭП и настроенность углублять сотрудничество, идея о предоставлении Украине статуса наблюдателя при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заслуживает пристального внимания и в конечном итоге реализации.

Как сказал посол, идея углубления интеграции на пространстве СНГ требует времени и детального изучения, поэтому непосредственное присутствие при развитии данных процессов будет этому способствовать.

Кроме того, В.Ельченко предложил представителям ЕЭК подумать об открытии своего представительства в Киеве, а также посольствам стран Таможенного союза - активно работать в столице Украины по информированию о деятельности этого интеграционного объединения.