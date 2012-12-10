Налоговая предупредила незаконное возмещение НДС на сумму 1,1 млрд. грн.

"Противодействие сделкам с НДС является одним из приоритетов деятельности налоговой милиции Украины на 2012 год, - сказал начальник налоговой милиции Андрей Головач, - Ведь это налог, который собирает государство из большинства видов предпринимательской деятельности, формируя, таким образом, общий бюджет на реализацию социальных программ. А социальные программы - это выплаченные зарплаты и пенсии, это построены школы и больницы".

По словам налоговой милиции, после введения автоматического возмещения НДС и электронной отчетности, она получила возможность проводить мониторинг операций в он-лайн режиме. "Украина обладает передовым опытом в противодействии сделкам с НДС, поэтому не удивительно, что перенимать его к нам едут даже налоговые милиционеры стран Западной Европы. Ведь там ежегодные потери от так называемых "налоговых каруселей" достигают 150 миллиардов евро", - говорится в официальном сообщении налоговой милиции.

Также налоговая милиция ГНС Украины сообщает, что в течение года ею было выявлено 188 преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС.

За 10 месяцев 2012 года при содействии налоговой милиции Украины в государственный бюджет было направлено 3,4 миллиарда гривен.