Налоговики с начала года возместили 44 млрд грн налога на добавленную стоимость

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ со ссылкой на главу ведомства Александра Клименко.

«На протяжении 2012 года налоговая служба полностью удовлетворяет текущие заявки на возмещение НДС и постепенно ликвидирует невозмещенный остаток прошлых периодов», - цитирует пресс-служба слова А.Клименко.

По его словам, эффективно работает система автоматического возмещения НДС, посредством которой предприниматели получают более 50% всех сумм. В текущем году в автоматическом режиме возмещено 21,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2012 года общий объем перечисленного в бюджет налога на добавленную стоимость составил 66,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн больше прошлогоднего показателя. При этом объем возмещенного НДС составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.

В январе-сентябре 2012 года количество плательщиков НДС составило более 22 тыс. человек, что на 66% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, за 9 месяцев текущего года количество плательщиков НДС, направляющих отчетность в электронном виде, достигла 98%. При этом, сотрудники налоговой милиции Украины по итогам работы за 9 месяцев текущего года предупредили незаконное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму почти 1 млрд грн и изъяли из незаконного оборота товаров на сумму 650 млн грн.