Бывший грузинский чиновник задержан в Киеве на 40 суток

Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины, отметив, что на протяжении указанного срока будет решаться вопрос об организации его экстрадиции на родину, где он был объявлен в розыск.

Как сообщал УНИАН, О.Мельников был задержан в Киеве 7 декабря во исполнение решения грузинского суда и доставлен в Дарницкое райуправление столичной милиции. О.Мельников объявлен грузинской стороной в международный розыск по обвинению в превышении должностных полномочий.