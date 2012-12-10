Бывший грузинский чиновник задержан в Киеве на 40 суток
12:21, 10 декабря 2012Общество
1404 0
Дарницкий районный суд Киева задержал на 40 суток бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Олега Мельникова.
Будет решаться вопрос экстрадиции
Об этом УНИАН сообщили в МВД Украины, отметив, что на протяжении указанного срока будет решаться вопрос об организации его экстрадиции на родину, где он был объявлен в розыск.
Как сообщал УНИАН, О.Мельников был задержан в Киеве 7 декабря во исполнение решения грузинского суда и доставлен в Дарницкое райуправление столичной милиции. О.Мельников объявлен грузинской стороной в международный розыск по обвинению в превышении должностных полномочий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter