Во время охоты на Киевщине застрелен мужчина
11:59, 10 декабря 2012Общество
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В Киевской области во время охоты 52-летний предприниматель случайно застрелил 34-летнего мужчину.
Киевлянина затрелили на охоте. Фото Фото: kladenets.ru
В Полесском районе Киевской области в поле недалеко от села Марьяновка 52-летний киевлянин, частный предприниматель на охоте по собственной неосторожности выстрелом из охотничьего карабина убил 34-летнего жителя Киева.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, мужчина задержан. Оружие изъято.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство из-за неосторожности) Уголовного кодекса Украины.
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