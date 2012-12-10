Во время охоты на Киевщине застрелен мужчина

В Полесском районе Киевской области в поле недалеко от села Марьяновка 52-летний киевлянин, частный предприниматель на охоте по собственной неосторожности выстрелом из охотничьего карабина убил 34-летнего жителя Киева.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, мужчина задержан. Оружие изъято.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство из-за неосторожности) Уголовного кодекса Украины.