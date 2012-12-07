Из-за густого тумана с перебоями работает Харьковский аэропорт

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, в связи с неблагоприятными погодными условиями в пятницу произошли задержки как с вылетом, так и прибытием самолетов.

В частности, задерживаются рейсы в Москву, Киев, Дубаи (ОАЭ). Некоторые рейсы перенесены на субботу, поскольку в настоящее время плотность тумана над городом существенно не уменьшилась, отметили в аэропорту. Вечером в городе падал мокрый снег, на дорогах гололед, наблюдается обледенение на электролинии.