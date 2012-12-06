Электропоезд Hyundai сообщением Киев–Харьков простоял на перегоне три часа
10:42, 06 декабря 2012Общество
6051
В Полтавской области электропоезд Hyundai №164 сообщением Киев – Харьков совершил вынужденную остановку и простоял на перегоне 3 часа 5 минут из-за обрыва контактного провода в результате сложных погодных условий - налипания мокрого снега.
Остановка Hyundai повлекла за собой остановку еще трех поездов
Как уточнили УНИАН в ЮЖД, движение на участке Гоголевка-Матяшевка Южной железной дороги, на котором произошла остановка, было невозможным из-за обрыва контактной сети также для других электропоездов.
Аварийная бригада Южной железной дороги провела ремонтные работы, и в 23:32 поезд продолжил движение.
В результате инцидента произошли вынужденные остановки поезда №20 сообщением Киев – Луганск (на 11 минут), №155 сообщением Донецк – Киев (на 5 минут), №180 сообщением Киев – Полтава (8 минут).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter